alex_60 Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3749

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:41 Ставят же в разных городах по миру копии Эйфелевой башни.

У нас вроде пока нет, больший копий, для публики, маленьких то дофига, посмотрел у себя - три штуки, с места событий, а не купленных в цуме.

Вот у нас появился Бруклин.

Не надо ничего убирать. Взять на работу бичей человек пять. Обнести участок штакетником. И водить инотуристов на экскурсии, вот так мол живут в америке.

Может даже еще мусора набросать побольше.

И бичей одеть похуже, а то наши прилично одеты.