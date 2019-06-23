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Страница 10 из 10«1...8910
§ NG.kz
Жизнь на обратной стороне Земли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нью-Йорк, в который я впервые приехал практически на обратную от Костаная сторону земного шара, мне на удивление показался очень знакомым. Все ровно то, что 20 лет я видел и слышал по ТВ. Единственное, что меня удивило, - запахи, их ведь по видео не передают. Но обо всем по порядку...
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§ maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2088
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вот Канаду и хвали, а не тех за дорогой

Дык а я за Канаду и говорю в основном. Она под тему жизнь на обратной стороне земли подпадает. :-)
Про штаты я предложил вместе разобраться, посравнивать. Опять же, насчет рейтингов - я видел рейтинги, где США были в десятке. Не помню, что за рейтинг, но при желании можно найти.
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§ maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2088
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам рейтинг, где США на первом месте.
тыц
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§ alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Опять же, насчет рейтингов

Это все понятно.
И критерии могут быть разные.
Но страна в которой регулярно происходят в школах массовые расстрелы, не может..
Быть лучшей для жизни.
Хоть и проживает в ней 70 или 80 самых богатых людей в мире.
А таких пунктов у штатов куча и маленькая тележка.
Одно зло порождает другое.

[Исправлено: alex_60, 27.06.2019 - 18:58]
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§ alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот вам рейтинг

Повторюсь, говорим о странах Лучших для жизни человека, а не у кого самая большая армия, самые богатые миллиардеры и тд
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§ Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто не был - с тем не будем сравнивать. Только кто был и есть. Из первых рук.


Нет, так не пойдёт. Тогда беляши лучше чем гамбургеры и наши бомжи (бичи) лучшие в мире. Хотя вы правы, не слушайте тех, кто никогда не был в Канаде и США, пропагандёров всяких. Как вы указали: только из первых рук, тем-более как некоторые выражаются рейтинги могут-же нарисовать, копипаст и.т.д.
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§ Гога
Жизнь на обратной стороне Земли
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 963
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf ---Вопрос в том , где опрашивали и кто эти 20 000 человек ???

[Исправлено: Гога, 27.06.2019 - 16:35]
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§ maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2088
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Но страна в которой регулярно происходят в школах массовые расстрелы, не может..

А почему новую Зеландию не выкинули из первой десятки тогда?
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§ Ваш земляк
Жизнь на обратной стороне Земли
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2049
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.06.19 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну а если он прав? Давайте сравнивать.

А давайте! Я вот недавно в Самару перебрался. Могу рассказать, если кому интересно!
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§ alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А почему новую Зеландию не выкинули из первой десятки тогда?


список скорее всего до марта 2019.
и там все таки был теракт, со стороны ультраправых экстремистов другой страны.
от этого никто не застрахован.
а не как в америке стреляют свои в своих. на регулярной основе.
от мала до велика.
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§ Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А давайте! Я вот недавно в Самару перебрался. Могу рассказать, если кому интересно!


Если бы вы в дальнее зарубежье перебрались, а так, сравнивать для объективности могут только кто был или проживает в Америке, ещё Канадцам можно, негласно даже Ейропейцев отшили, видать не заслуживают доверия.
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§ maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2088
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А давайте! Я вот недавно в Самару перебрался. Могу рассказать, если кому интересно!

Тут многих интересует обратная сторона медали - бомжи, бичи и прочая богема. Как у вас с этим дела?
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§ Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тут многих интересует обратная сторона медали - бомжи, бичи и прочая богема. Как у вас с этим дела?


Прям все интересовались, только один ОМ интерес проявлял, а в районе где проживает Александр, со слов вообще бомжей нет, он их якобы 100 лет не видел. они походу все в центр перебрались, вона в другой ветке отмечают, что целое сборище бомжей выявили, оказывается длительное время там обитают, ужас!
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