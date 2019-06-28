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≡ Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антисанитария, которая царит на участке, расположенном менее чем в 100 метрах от Центрального рынка, не единственная проблема. В полуразрушенных контейнерах по этому адресу обитают бомжи, ночью, по словам соседей, там нередки шумные оргии.
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§ drakon
Re: Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16642
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.06.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ту сторону от - Нью- Йорка... :lol:
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§ zloy kyrgyz
Re: Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае,...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда срач, а че гос органы не могут привлечь этого хозяина за несоблюдение чистоты на участке, щас же штрафы вроде как космические за это?
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§ Kairat stayer
Re: Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае,...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ:В полуразрушенных контейнерах по этому адресу обитают бомжи, ночью, по словам соседей, там нередки шумные оргии.

Срамота-то какая, антисанитария-мусор, сборище бомжей, ещё последние ночью спать гражданам не дают. Да-уж, позор, перед иностранцами неудобно и стыдно!

Цитата:
drakon:
По ту сторону от - Нью- Йорка...
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