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§ NG.kz
Скончалась председатель Костанайского облизбиркома
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антонина Михайловна Маркова скончалась 27 июня 2019 года на 72-м году жизни. Последние 20 лет, с 1998 года, она работала председателем Костанайской областной избирательной комиссии.
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§ ZXC
Re: Скончалась председатель Костанайского облизбиркома
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 28.06.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнование родным и близким. Приходилось с ней сталкиваться по выборным делам. Мастер своего дела была.
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