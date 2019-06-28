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§ NG.kz
Жители Арыси возвращаются в город
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Арыси очистили улицы от снарядов, очаги пожара ликвидировали, провели дезинфекцию территории. Власти региона уверены, что в Арыси стало безопасно. Для желающих вернуться специально выделили автобусы, с 6.00 со всех эвакуационных пунктов началась отправка людей.
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§ Maksim Glushko
Re: Жители Арыси возвращаются в город
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Быстро работу провели,молодцы не ожидал
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§ alex_60
Re: Жители Арыси возвращаются в город
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
раз жителей возвращают, значит все боеприпасы,
которые там были на складах,взорвались.
то есть утилизировать больше нечего.
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§ zloy kyrgyz
Re: Жители Арыси возвращаются в город
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 14:47
Комментарий удален модератором.
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§ zloy kyrgyz
Жители Арыси возвращаются в город
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 16:30
Комментарий проходит проверку.
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