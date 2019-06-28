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§ NG.kz
Шукеев будет месяц жить с арысцами
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев будет месяц жить в Арыси и следить за восстановительными работами. Об этом рассказал советник акима Сакен Калкаманов. Советник отметил, что в первую очередь решено восстановить дома.
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§ zloy kyrgyz
Re: Шукеев будет месяц жить с арысцами
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красава! настоящий народный Аким! вот на кого акимам надо ровняться
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