/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет матерей Асамблеи народов Казахстана сегодня, 28 июня, объявил акцию по сбору предметов первой необходимости и школьных принадлежностей. Гуманитарная помощь будет отправлена пострадавшим от взрывов в городе Арысь.
Читать новость

§ zloy kyrgyz
Re: Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы полностью поддерживаю!!! местные отделы совета матерей в районах где могут находится кто знает?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Тот самый

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 212
Пользователей: 1
Всего: 213

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх