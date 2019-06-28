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§ NG.kz
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36104
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акция по списанию долгов нужно считать разовой, такой мерой государство пытается решить проблему закредитованности населения, сказал Даурен Абаев.
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§ Vital
Re: Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о...
Vital


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Сообщений: 7738
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.06.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт думаю что многие из тех кому погасят кредит. Они сново завтра возьмут и по новому кругу сново пойдёт.
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§ Maksim Glushko
Re: Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о...
Maksim Glushko


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Сообщений: 11
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кредиты будут погашать без разбору, без проверки? я имею ввиду вот я например многодетная мать) у меня 2 дома 4 машины, мне погасят мои кредиты которые я брал на покупку 4 айфона? или я из семьи с инвалидом, живу в хибаре, работаю сторожем, денег на еду еле еле хватает, но у меня в кредит купленный сверхнавороченный комп, потому-что мне плевать на все я люблю играть в танчики, как в таких случаях будет производится погашение интересно?)
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§ zloy kyrgyz
Re: Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о...
zloy kyrgyz


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Сообщений: 5
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да правильно, наконец-то государство обратило внимание на эту проблему, у людей в районах и так зарплаты маленькие, выживаем только на кредитах, сейчас что случись со здоровьем,уволят с работы, банки за долбают потом, аттракцион не аттракцион государству надо продолжать двигаться в направлении к народу!
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§ alex_60
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Чёт думаю что многие из тех кому погасят кредит. Они сново завтра возьмут и по новому кругу сново пойдёт.


думаю так и будет.
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§ Нурбанчик
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1887
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 28.06.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Чёт думаю что многие из тех кому погасят кредит. Они сново завтра возьмут и по новому кругу сново пойдёт.

У данной категории граждан будет навсегда испорченная кредитная история, если конечно такая система имеется в казахстанском банковском секторе. Конечно есть микрофинансовые конторки, которым без разницы кому давать кредит.
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§ Нурбанчик
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1887
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 28.06.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
думаю так и будет

А у вас Аlex_60, есть кредит, если не секрет?
;-)
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§ alex_60
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
А у вас Аlex_60, есть кредит, если не секрет?


ни разу за всю свою жизнь не брал кредитов.
никаких. ни в прошлом веке, ни в этом.
и в долг никогда ни у кого не просил.
сам давал.
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* drakon
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16640
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.06.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и в долг никогда ни у кого не просил. сам давал.

Наверное под %... :lol: :oops:
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§ alex_60
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наверное под %.


под проценты только банкам.
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