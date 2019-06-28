Maksim Glushko Re: Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о... #2





(Пользователи) Сообщений: 11

Регистрация: 25.06.19 (Пользователи) Отправлено: - 11:35 Кредиты будут погашать без разбору, без проверки? я имею ввиду вот я например многодетная мать) у меня 2 дома 4 машины, мне погасят мои кредиты которые я брал на покупку 4 айфона? или я из семьи с инвалидом, живу в хибаре, работаю сторожем, денег на еду еле еле хватает, но у меня в кредит купленный сверхнавороченный комп, потому-что мне плевать на все я люблю играть в танчики, как в таких случаях будет производится погашение интересно?)