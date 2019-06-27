/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36104
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мухамбетов отметил, что в Арысь уже вылетела делегация из 8 человек во главе с его заместителем Сергеем Карплюком. В состав делегации входят представители строительных, электромонтажных и других компаний.
Читать новость

§ Тот самый
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
не работяг же нагнули!

Дык вроде и врачам рассылали по списку? Или нет? А 10% от доходов разве не достаточно? Которые мы каждый месяц платим в бюджет. Почему Министрество Обороны не помогает? Они не при чем?
Профайл

§ unrepeatable
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 28.06.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы , так держать! Гордость берет за нашу область, что в такой сложный момент мы не остались в стороне. Просто задумайтесь, на их месте мог оказаться каждый ( Арыс, мы с тобой!
Профайл

§ alex_60
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
что в такой сложный момент мы не остались в стороне


с кресла то вылететь не хочется.
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 210
Пользователей: 2
Всего: 212

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх