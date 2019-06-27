Тот самый "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 126

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:20 Цитата: zloy kyrgyz:

не работяг же нагнули!

Дык вроде и врачам рассылали по списку? Или нет? А 10% от доходов разве не достаточно? Которые мы каждый месяц платим в бюджет. Почему Министрество Обороны не помогает? Они не при чем?