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§ NG.kz
"Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36104
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев выслушал требования собравшихся в мечети "Акмешит" людей. Жители Арыси заявили о слухах о радиации и попросили переселить их в другие города.
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§ yudjin
Re: "Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5967
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, а южный ушлый менталитет во всей красе... решили улучшить сразу всем городом свои жилищные условия, даже если обследования комиссией причиненного ущерба еще не проводилось. Может проще военную часть со складами разоружить и перевезти, чем пойти на поводу и митингующих?
Да, проверка у Токаева серьёзная случилась... как по сценарию прям?
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§ Maksim Glushko
Re: "Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
Maksim Glushko


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Сообщений: 11
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 27.06.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То многодетным матерям с районов дайте по квартире в Астане, сейчас пострадавшим в Арысе дайте квартиры в Шымкенте, давайте тогда уже всех кто в республиканских городах не проживает причислим к социально-незащищенным и отправим на Бали :-)
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§ abaika95
Re: "Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
abaika95


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Сообщений: 102
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толпу остановить крайне сложно!
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§ Кушмурунец23
Re: "Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
Кушмурунец23


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Сообщений: 245
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 27.06.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Вы требуете дать вам дома в Шымкенте. 130 тысяч человек стоят в очереди, инвалиды и люди с малым заработком. Я что должен им сказать? "Я вам не дам, дам жителям Арыси?" Они тоже люди, они тоже могут, как и вы, собраться и спросить у меня. Некоторые уже десять лет стоят в очереди. Арысь - это хороший город, станция. Экономика будет развиваться. Уже завтра никаких боеприпасов там не будет, увезут. Построят новые дома, новые дороги"

У нас население 18 000 000 а только в Шымкенте 130 000 стоят в очереди...
Простите меня. а что делали все эти последние 30 лет?
если взять 10 городов - это 1 300 000 в очереди, инвалиды и люди с малым заработком? 18 и 1,3 это нормально?
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§ zloy kyrgyz
Re: "Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
zloy kyrgyz


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Сообщений: 5
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
То многодетным матерям с районов дайте по квартире в Астане, сейчас пострадавшим в Арысе дайте квартиры в Шымкенте, давайте тогда уже всех кто в республиканских городах не проживает причислим к социально-незащищенным и отправим на Бали


Такой умный да? иди поживи в ауле, еще и на юге,посмотрим потом как запаешь.
Народ правильно требует, и государство в этом плане быстро сориентировалось,молодцы, потому что южан нельзя злить)) 8-)
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§ 3DO
"Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
3DO


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Сообщений: 1919
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 28.06.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я что-то не совсем понял. Им тут всем миром собирали бабло на восстановление, ремонт и прочую помощь... а они теперь что хотят: поиметь кэш налом да еще и выбить себе новое жилье? Акция неслыханной наглости, просто.
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