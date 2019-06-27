Цитата: "Вы требуете дать вам дома в Шымкенте. 130 тысяч человек стоят в очереди, инвалиды и люди с малым заработком. Я что должен им сказать? "Я вам не дам, дам жителям Арыси?" Они тоже люди, они тоже могут, как и вы, собраться и спросить у меня. Некоторые уже десять лет стоят в очереди. Арысь - это хороший город, станция. Экономика будет развиваться. Уже завтра никаких боеприпасов там не будет, увезут. Построят новые дома, новые дороги"

У нас население 18 000 000 а только в Шымкенте 130 000 стоят в очереди...

Простите меня. а что делали все эти последние 30 лет?

если взять 10 городов - это 1 300 000 в очереди, инвалиды и люди с малым заработком? 18 и 1,3 это нормально?