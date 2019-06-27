Цитата: Игорь Васильевич:

Так Вас то никто конкретно не заставляет помогать, так же как и меня, но чисто по человеческий помощь это правильно

Да, меня лично никто не заставляет, а вот кто то уже находится в отпуске, но один рабочий день он уже отдал.

А вообще я просто высказал свое мнение. В котором конкретно спросил какой ущерб? Сколько это в тенге?

Согласитесь, если у Государства есть средства предусмотренные на такие ситуации, то не хотелось бы чтобы эта нужная благотворительная акция "помогла" богатым пострадавшим, в том числе и тем кто причастен к бездействию в г.Арысь. Я всегда старался хоть как то помогать (это когда работал в школе), но что то со временем стал сомневаться что это нужно делать в масштабах не бедной страны.

Хотя событие очень печальное, особенно когда пострадали простые люди. Поразило как жителей вывозили. Кто как мог, кто то в багажниках детей вывозил, люди бежали а мимо проезжали машины... МЧС и прочие? Как проходила эвакуация, ведь уже были подобные прецеденты. А теперь восстанавливать? Пусть уезжают с Арысь, ведь не факт, что там больше не чему взрываться!

Искренне жаль пострадавших, соболезнования семьям погибших. Наказать виновных высоких должностных лиц.