|Цитата:
Игорь Васильевич:
Так Вас то никто конкретно не заставляет помогать, так же как и меня, но чисто по человеческий помощь это правильно, в какой стране мы бы не жили в хорошей или плохой, где правительство делает что-нибудь, а где вообще ничего не делает!
Согласен Игорь Васильевич, нужно помочь, обстоятельство шокировало людей не только нашей страны. Есть поддержка со стороны правительства, чиновников всех уровней, представителей бизнеса, простых людей и.т.д. Это ещё раз доказало, что у большинства граждан сохранились и развиваются немеркнущие человеческие ценности, в части касающейся оказания помощи людям попавшим в такое положение.
В настоящее время люди свободно выражают свои мнения. Учитывая, что данное чрезвычайное происшествие можно было предотвратить, избежать в случае принятия ранее должностными ответственными лицами необходимых мер, виновных следует привлечь к самым строгим мерам ответственности.