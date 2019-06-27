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§ NG.kz
«Открытая опасность». Две тепловые камеры на КСК
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36102
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О двух открытых колодцах в районе КСК сообщил «НГ» житель Костаная Максим МАКСИМОВ.

- Я недавно поселился в этом районе и сразу приметил два открытых колодца, - рассказал он.
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§ arman_kst
Re: «Открытая опасность». Две тепловые камеры на КСК
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возле Герцена 50 и 52, со двора, еще ветка сломалась. Лежит. Видимо сок поступает, зеленая. Но можно было убрать. Жасыл Ел красили забор, на другой стороне подрезали деревья, но ее не убрали.
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