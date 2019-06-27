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§ NG.kz
Третий «полицейский» - лишний
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36102
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае, в районе пешеходного перехода около здания по ул. Майлина, 2, недавно установили несколько «лежачих полицейских».
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§ Гога
Re: Третий «полицейский» - лишний
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 963
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
на участке в границах пр. Аль-Фараби и ул. Гоголя располагаются два гаражных кооператива Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=675&storyid=25355
-Там нет ни одного ГЭКа !! А вот от Гоголя до Дощанова есть . Надо город знать !
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§ alex_60
Третий «полицейский» - лишний
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3737
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мрак, каждый день там езжу.
не видел там "большое количество жителей города и области".
совести не хватает сказать что налоговики "попросили".
корячатся автобусы, грузовые...
ну закрыли бы улицу совсем.
налоговая же сидит.
а то навалили бугры непроездные.
//«приподнятых пешеходных переходов», которые располагаются выше дорожного покрытия на 10-15 см,///
он хоть понимает что означают эти цифры?

[Исправлено: alex_60, 27.06.2019 - 14:06]
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§ Гога
Третий «полицейский» - лишний
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 963
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и высота должна быть до 7 сантиметров !

[Исправлено: Гога, 27.06.2019 - 11:25]
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§ Гога
Третий «полицейский» - лишний
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 963
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Гога, 27.06.2019 - 11:52]
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§ alex_60
Третий «полицейский» - лишний
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3737
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:


в засаде наверное лежит.
замаскировался.
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§ Хозяин
Re: Третий «полицейский» - лишний
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 27.06.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"по ул. Гоголя, 179 - областная школа гимнастики"

«В огороде бузина, а в Киеве дядька»

"Алогизмами пестрит речь гоголевских героев; невежество, глупость и пустомыслие мелкопоместных существователей находят свое выражение в высказывании всевозможных нелепых гипотез, в выставлении невероятных доводов для доказательства своих мыслей (В. Переверзев)"
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§ olegggon
Третий «полицейский» - лишний
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 991
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 27.06.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага, Валиханова прям кишит детскими учреждениями и пешеходными переходами с интенсивным движением людей. Там этих бугров штук 15. Почему бы полиции не выдать предписание на демонтаж этих лежачих полицейских.

[Исправлено: olegggon, 27.06.2019 - 21:35]
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§ Трэвэл
Re: Третий «полицейский» - лишний
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю, что лежачие полицейские нужны, но во-первых, не втаком количестве (если быть точным, по ул.Валиханова от Бородина до Баймагамбетова их 10), во-вторых, они должны быть обозначены разметкой, чтобы водители не убивали свой транспорт. Особенно это актуально сейчас, когда идет ремонт дорог.
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