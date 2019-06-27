таноми52 Re: На капитальный ремонт школ Костанайской области в этом году... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 767

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:59 Цитата: abaika95:

Или Цымбалюк врёт, или вы подаёте не правильно, как может экспертиза двух школ стоить половина миллиарда?





Тоже вызывают недоумение эти цифры:почему так дорого стоит эта услуга? В чём её уникальность, сопоставимые трудозатраты? Или кто-то сверху просто своей волей установил такие расценки?

Вспоминается анекдот: грузин продаёт курицу за миллион рублей. На удивлённые вопросы отвечает:"Очень деньги нужны!"

Ну в анекдоте каждый вправе выбирать - покупать или не покупать. А вот тут не отвертишься!