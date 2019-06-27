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§ NG.kz
На капитальный ремонт школ Костанайской области в этом году выделили 2,5 млрд тенге
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36102
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отметил Василий Цымбалюк, в этом году приняты меры по улучшению проживания студентов - запланировано строительство двух общежитий на 500 мест каждое. До 1 августа должна быть готова экспертиза по строительству общежитий.
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§ abaika95
Re: На капитальный ремонт школ Костанайской области в этом году...
abaika95


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Сообщений: 102
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"На экспертизу этих школ уже выделено 558 млн тенге" Или Цымбалюк врёт, или вы подаёте не правильно, как может экспертиза двух школ стоить половина миллиарда?
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§ Кушмурунец23
Re: На капитальный ремонт школ Костанайской области в этом году...
Кушмурунец23


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Сообщений: 245
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 27.06.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или Цымбалюк врёт

Думаю, что такие расценки нынче на экспертизу.
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§ таноми52
Re: На капитальный ремонт школ Костанайской области в этом году...
таноми52


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Сообщений: 767
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.06.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или Цымбалюк врёт, или вы подаёте не правильно, как может экспертиза двух школ стоить половина миллиарда?



Тоже вызывают недоумение эти цифры:почему так дорого стоит эта услуга? В чём её уникальность, сопоставимые трудозатраты? Или кто-то сверху просто своей волей установил такие расценки?
Вспоминается анекдот: грузин продаёт курицу за миллион рублей. На удивлённые вопросы отвечает:"Очень деньги нужны!"
Ну в анекдоте каждый вправе выбирать - покупать или не покупать. А вот тут не отвертишься! :-o
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§ Игорь Васильевич
Re: На капитальный ремонт школ Костанайской области в этом году...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 28.06.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Да это не реальная сумма, я все таки считаю, что автор подал не правильную сумму, за такие деньги можно капитально отремонтировать школу в центре города, возле клуба строителей, аким города определил не давно, что клуб строителей это центр города :-) . А если честно посмотрел сайт госзакупок проекты на кап ремонт до 10 млн., Но никак не пол ярда, или такой грамотный руководитель управления образования!
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