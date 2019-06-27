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≡ "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36102
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мухамбетов отметил, что в Арысь уже вылетела делегация из 8 человек во главе с его заместителем Сергеем Карплюком. В состав делегации входят представители строительных, электромонтажных и других компаний.
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§ abaika95
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
abaika95


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Сообщений: 102
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:

Согласен, даже просто человеческое сочувствие поможет жителям Арыс! Люди, будьте добрее к друг другу!
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§ Кушмурунец23
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 27.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
только лично конкретному пострадавшему жителю

Кто то уже оценил, какой конкретно нанесен ущерб? Какая сумма нужна? Очень переживаю, что много лишнего можем собрать. Как то перед 70 летием Великой Победы с работников школ, садиков больницы собрали средства 1-3 рабочих дней на что то там посвященное этой дате. Сдавали на счет районного фонда. Прошло много уже лет, но вот сколько сдали и куда эти средства "ушли" так до сих пор не известно!
Я не против помощи, но пусть объяснят на что и кому?
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§ Мурзилка
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Мурзилка


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Сообщений: 47
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 27.06.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:

Согласна полностью. Лучше чисто по-человечески молча помочь, а не сидеть здесь умничать и хаить всех и вся.
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§ Кушмурунец23
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Кушмурунец23


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Сообщений: 245
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 27.06.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Так Вас то никто конкретно не заставляет помогать, так же как и меня, но чисто по человеческий помощь это правильно

Да, меня лично никто не заставляет, а вот кто то уже находится в отпуске, но один рабочий день он уже отдал.
А вообще я просто высказал свое мнение. В котором конкретно спросил какой ущерб? Сколько это в тенге?
Согласитесь, если у Государства есть средства предусмотренные на такие ситуации, то не хотелось бы чтобы эта нужная благотворительная акция "помогла" богатым пострадавшим, в том числе и тем кто причастен к бездействию в г.Арысь. Я всегда старался хоть как то помогать (это когда работал в школе), но что то со временем стал сомневаться что это нужно делать в масштабах не бедной страны.
Хотя событие очень печальное, особенно когда пострадали простые люди. Поразило как жителей вывозили. Кто как мог, кто то в багажниках детей вывозил, люди бежали а мимо проезжали машины... МЧС и прочие? Как проходила эвакуация, ведь уже были подобные прецеденты. А теперь восстанавливать? Пусть уезжают с Арысь, ведь не факт, что там больше не чему взрываться!
Искренне жаль пострадавших, соболезнования семьям погибших. Наказать виновных высоких должностных лиц.
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§ Vital
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Vital


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Сообщений: 7737
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.06.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Хотите помочь? Помогите детям на операции, у которых родители собирают с миру по нитке деньги, в кредиты залазиют, квартиры продают. А в данном случаи виновник ясен на 100%. И самое главное у виновника денег, валом.
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§ Kairat stayer
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Kairat stayer


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Сообщений: 977
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Так Вас то никто конкретно не заставляет помогать, так же как и меня, но чисто по человеческий помощь это правильно, в какой стране мы бы не жили в хорошей или плохой, где правительство делает что-нибудь, а где вообще ничего не делает!


Согласен Игорь Васильевич, нужно помочь, обстоятельство шокировало людей не только нашей страны. Есть поддержка со стороны правительства, чиновников всех уровней, представителей бизнеса, простых людей и.т.д. Это ещё раз доказало, что у большинства граждан сохранились и развиваются немеркнущие человеческие ценности, в части касающейся оказания помощи людям попавшим в такое положение.

В настоящее время люди свободно выражают свои мнения. Учитывая, что данное чрезвычайное происшествие можно было предотвратить, избежать в случае принятия ранее должностными ответственными лицами необходимых мер, виновных следует привлечь к самым строгим мерам ответственности.
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§ alex_60
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3737
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Робот подключился.
Нуротан заработал.
Ни одного слова как человека.

[Исправлено: alex_60, 27.06.2019 - 19:13]
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§ Мурзилка
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 27.06.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

А в Арыси по-вашему сейчас детям не надо помогать с операциями?Их родители по-вашему не будут оплачивать кредиты для восстановления жилья?
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§ Трэвэл
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
Трэвэл


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Сообщений: 216
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

С миру по нитке мы помогать можем каждый день. Я не против этого. К сожалению, многие мошенники этим пользуются - нет гарантии, что направленные средства дойдут до адресата. В Арыси же видна реальная рана нашей страны (как бы пафосно это не звучало), думаю, путь средств, направленных на восстановление, будет предельно прозрачным. Главное, чтобы сейчас не появились умники, которые хотели бы хайпануть на случившемся.
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§ таноми52
Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед...
таноми52


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Сообщений: 767
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.06.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
нужно помочь, обстоятельство шокировало людей не только нашей страны. Есть поддержка со стороны правительства, чиновников всех уровней,


Господи!!! Это что, стихийное бедствие:цунами, извержение вулкана, наводнение, когда виновата СТИХИЯ? Здесь виновато государство в лице этого самого "правительства и чиновников всех уровней"!!!
Это происходит в Арыси в ТРЕТИЙ раз! Причём, во всё возрастающем размере. Дошло до того, что городок почти разрушен! Где были все эти чиновники? Обогащались бегом, наплевав на свой народ?
И вместо стремительных мер по наказанию ответственных, изысканию средств на восстановление жилищ, опять объявляется сбор с народа для помощи? Какой государственный цинизм!
Кто-то вышел с плакатиком на пикет, такую деятельность развили по подавлению свободомыслия, столько энергии проявили, чтобы, не дай бог, стабильность нарушилась и они не лишились своего благополучия, а здесь чего особо заморачиваться, что-то придумывать...
Из-за наплевательства чиновников на проблемы этих складов гибнут и страдают люди.
А может уменьшить деньги на экспертизу ремонта двух школ (558 млн.) на сумму распила-отката? И пошарить по другим статьям?
И предпринимателей ( как будто в Костанае живут нефтяные олигархи!) бесконечно напрягают.
Народ-то поможет! Только он и поможет!
:-o
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