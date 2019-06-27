NG.kz "Дети с коробками, собирающие деньги, не волонтёры" - руководитель управления по вопросам молодёжной политики прокомментировал деятельность фонда "Үміт жарығы"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:45 - Я и сам был свидетелем того, как в Костанае молодые люди ходили с коробками и просили помощь, - рассказал Марат Журкабаев. - Волонтёрская деятельность - это безвозмездный труд. Человек, на добровольной основе оказывает социальную, консультативную или физическую помощь. Здесь же эту деятельность должны контролировать и проверять правоохранительные органы.

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