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≡ "Дети с коробками, собирающие деньги, не волонтёры" - руководитель управления по вопросам молодёжной политики прокомментировал деятельность фонда "Үміт жарығы"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Дети с коробками, собирающие деньги, не волонтёры" - руководитель управления по вопросам молодёжной политики прокомментировал деятельность фонда "Үміт жарығы"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36102
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Я и сам был свидетелем того, как в Костанае молодые люди ходили с коробками и просили помощь, - рассказал Марат Журкабаев. - Волонтёрская деятельность - это безвозмездный труд. Человек, на добровольной основе оказывает социальную, консультативную или физическую помощь. Здесь же эту деятельность должны контролировать и проверять правоохранительные органы.
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§ Maksim Glushko
Re: "Дети с коробками, собирающие деньги, не...
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 27.06.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ну в центре реально уже как-то неуютно идти, раньше так гопота во дворах не приставала, нехорошо конечно так говорить, деньги наверно реально в помощь идут, но руководителям фонда надо как-то провести обучающую работу со своими "работниками" что так агрессивно благотоврительностью не занимаются)
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§ abaika95
Re: "Дети с коробками, собирающие деньги, не...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДА там скорее всего не привлекают детей, а дети сами нашли такой способ зарабатывать!
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§ Тот самый
Re: "Дети с коробками, собирающие деньги, не...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фонды с несовершеннолетними волонтёрами выглядят подозрительно в любом случае. Похоже на мошенников - несовершеннолетних не привлекут по этой статье.
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