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Страница 78 из 79«1...76777879»
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16639
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А это что там - маки?

Да. Операции "МАК- 2019", у нас-
не проводятся... :lol: :oops: :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16639
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Жовтый цвет разлуки, дауш.

Не - знал,у нас тут все дарят-
жёлтые цветы.Надо Виталия Электроника-
спросить. Он молодой, наверное точно-
знает... :lol: :oops:
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


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Сообщений: 765
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.06.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
жёлтые цветы



Жёлтые лилии, вроде бы, означают, что тому, кто их дарит, спокойно рядом с человеком, которому он дарит. Больше подходит для подарка жёнам. А вот розовые, красные и фиолетовые означают разные романтические чувства - от влюблённости до страсти. :-)

[Исправлено: таноми52, 25.06.2019 - 22:26]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16639
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
до страсти. :-)

Думаю,что страсть - красные...
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16639
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.06.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера на нашей земле был рекорд температуры.
+ 37, в районе Оснабрюка. У нас + 34 было.
Сегодня обещали +28, но наверное будет -

больше. Только 8 часов, а уже +26... :-o

[Исправлено: drakon, 26.06.2019 - 13:21]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16639
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.06.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это мне тоже - не понятно. Уже 9-й час,

а молоко, на завод ещё не увезли. Наверное-
скисло при такой жаре, а может доярки - забухали.
И ещё не всех коров подоили. Нарушили - график... :lol: :oops: :-P :-x
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16639
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это - не еда.

Это Аватарки Добринцова... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


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Сообщений: 3737
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то трясет в дойчланд.
Второй раз за неделю.
Интересно в этот раз самолет всможет взлететь, или через Москву придется добираться. На перекладных. Как обычно. В эконом классе.

[Исправлено: alex_60, 27.06.2019 - 19:05]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3737
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это - не еда.

Это ворованная вишня.
Сразу понял.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16639
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Второй раз за неделю.

Наверное диабет у неё.
При раке простАты - не трясёт... :-o 8-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3737
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наверное

Первый раз сказали-обезвоживание.
Но во второй раз от воды отказалась
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16639
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Первый раз сказали-обезвоживание.

Это в русском - телевидении.
В нашем подозрение - на диабет... :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16639
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, я думал, что ты мне будеш,
нормальные Новости - сообщать.
А ты из русского TV... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3737
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Я телик вообще не смотрю.
Никакой. Недосук.
Пресслужба фрау сообщала об этом.
И что у вас там за врачи, обследование сразу надо было провести.
Прилетит завтра в Японию, и затрясет ее.
Вот позорище

[Исправлено: alex_60, 27.06.2019 - 19:29]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16639
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
обследование сразу надо было провести.

Алекс, наверное уже - провели.
Пост начальника Партии - покинула.
А проводить досрочные выборы,
наверное денег - нету... :lol: :-P
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