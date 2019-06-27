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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 36099

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:07 Уже несколько раз мне звонил телекомовский робот с напоминанием об уплате за телефон и наличии пени. Я на это не обращал внимания,т.к. оплата была произведена вовремя и, возможно,это просто ошибка. Но после очередного звонка решил выяснить, в чем же дело.

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