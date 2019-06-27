Кушмурунец23 Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 242

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:55 Цитата: Игорь Васильевич:

Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу!

А я вот просто уверен, что доведенные до такого случая должны получать от Кулибаева, Назарбаева Н, Назарбаевой Д, Токаева, Шукеева...различных депутатов, т.е. тех кто как бы знал что такое может в очередной раз произойти, но ни чего не делал... Вот пусть они теперь восстанавливают. А жители пусть не ждут подачки а требуют. Как там на счет страховок и прочего? Где государственные средства, накопленные для подобных случаев? Может кто то их взял во временное пользование, вот и пусть теперь вернет на такое нужное дело.

Судя по официальным сводкам, там ведь "всего" трое погибло в этот раз. А прошлые разы , тоже ведь помогали. а "оне" ведь дорогостоящее оборудование вроде как на гос.деньги покупали.

Нет, только лично конкретному пострадавшему жителю, ни каких средств на восстановление акимата и воинских частей. Нашли же миллиард с лишним на выборы, на празднование столицы, на переименования...