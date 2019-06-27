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§ NG.kz
Кому на селе жить хорошо?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36099
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Село Молокановка было основано еще в 19-м веке переселенцами из Центральной России. Переселенцы были последователями секты молокан. Оттуда и название. Сейчас в селе живут 463 человека, которые в большинстве своем о христианской секте, в царской России считавшейся еретической, и не слышали. А вот условия, в которых они существуют, недалеко ушли от уровня предков. В домах нет газа, нет свободного доступа к питьевой воде, улицы не освещены, мобильная связь и Интернет ненадежные.
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§ yudjin
Re: Кому на селе жить хорошо?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5966
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Привозная вода через 2 недели на жаре даже в стеклянных банках - негодна для питья

Вот и всё показательное отношение власти к своему народу, который за неё ещё и голосует... скотское, однако...

Вода в столичных фонтанах наверное почище будет?

Пока одни жиреют и ищут своё место в глобальном мире, народ выживает и гибнет...то в арысях, то в таких молокановках, которых обреченных по стране сотни... Преемственность, ёптить...
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§ yudjin
Re: Кому на селе жить хорошо?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5966
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А в мае руководитель отдела ЖКХ Анатолий Стародубцев заявил, что вопрос газоснабжения на 2019-2021 годы не рассматривается.

Прально, важнее из Затобольска сделать якобы город и переименовать его в Тобыл... других вопросов вони не рассматривают.
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§ drakon
Кому на селе жить хорошо?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Кому на селе жить хорошо?

Акимам - всяким... :lol:
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* Maksim Glushko
Re: Кому на селе жить хорошо?
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 27.06.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну раз пошла такая пьянка, давайте и Молокочан в Шымкент переселим)
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