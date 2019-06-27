NG.kz Кому на селе жить хорошо?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:07 Село Молокановка было основано еще в 19-м веке переселенцами из Центральной России. Переселенцы были последователями секты молокан. Оттуда и название. Сейчас в селе живут 463 человека, которые в большинстве своем о христианской секте, в царской России считавшейся еретической, и не слышали. А вот условия, в которых они существуют, недалеко ушли от уровня предков. В домах нет газа, нет свободного доступа к питьевой воде, улицы не освещены, мобильная связь и Интернет ненадежные.

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