yudjin Re: "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед... #8





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5964

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:45 А ничего, что в вверенной вам области, Архимед Мухамбетов, люди без взрывов живут без воды, газа и с дорогами, как после бомбёжки. В помощь вам, сегодняшний репортаж НГ из Молокановки ... если Вы своими глазами не видите реальную жизнь на селе, а только по нуротчётам своих приспешников, да инстаграмам руководите.