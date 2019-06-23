Цитата: maxsaf:

По специальности - надо побегать. Разослать резюме, заполнить аппликеишны, потом бесконечные интервью.

Это да. Пройти 50-70 интервью в поисках работы - это нормальный процесс там. С другой стороны, если учишься хорошо в колледже - сразу после получения диплома работодатели сами делают предложения, они в контакте в учебными заведениями.

Цитата: elektron:

Ну а как насчёт отпусков, по 20-30-ть дней, или болезни более 2-ух недель?

Здесь нет какой-то системы или единой политики, все зависит от конкретного работодателя и контракта. Ну и - от "ценности" сотрудника, могут идти навстречу - индивидуальный график, свое количество часов в день (оплата идет в $/час).