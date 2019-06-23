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§ NG.kz
Жизнь на обратной стороне Земли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36089
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нью-Йорк, в который я впервые приехал практически на обратную от Костаная сторону земного шара, мне на удивление показался очень знакомым. Все ровно то, что 20 лет я видел и слышал по ТВ. Единственное, что меня удивило, - запахи, их ведь по видео не передают. Но обо всем по порядку...
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* maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
загнивающем капитализме

Так же думал, пропаганда работала . А сейчас вижу своими глазами, что не так все плохо, как нам внушали.
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* maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
он говорит как в России все плохо, и как в Америке все прекрасно.

Ну а если он прав? Давайте сравнивать. :-)
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* Yorik
Жизнь на обратной стороне Земли
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 27.06.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
По специальности - надо побегать. Разослать резюме, заполнить аппликеишны, потом бесконечные интервью.

Это да. Пройти 50-70 интервью в поисках работы - это нормальный процесс там. С другой стороны, если учишься хорошо в колледже - сразу после получения диплома работодатели сами делают предложения, они в контакте в учебными заведениями.
Цитата:
elektron:
Ну а как насчёт отпусков, по 20-30-ть дней, или болезни более 2-ух недель?

Здесь нет какой-то системы или единой политики, все зависит от конкретного работодателя и контракта. Ну и - от "ценности" сотрудника, могут идти навстречу - индивидуальный график, свое количество часов в день (оплата идет в $/час).
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§ alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну а если он прав?


"не был но знаю" прав? ну вы даете.
в том что америка устраивает войны по всему миру?
что устанавливает "демократию" в других странах?
да установили вон в Украине, про Ирак и прочее даже не говорю.
что давит даже своих союзников санкциями и пошлинами?
выходит из договоров, которые были заключены с таким трудом.
это вообще фашизм в мировом масштабе.

[Исправлено: alex_60, 27.06.2019 - 11:16]
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