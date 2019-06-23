Цитата: Kairat stayer:

За бомжей Yorik в своём посте за №38, отметил, цитирую: есть конечно. Но создалось стойкое впечатление о последних - что это их осознанный выбор, потому как варианты "выбраться" есть, и их немало.

А я в посту 52 вопрос задал, тоже ответа не получил. А дальше что?

Цитата: Kairat stayer:

Если осознанный выбор, грубо говоря предполагаю "тунеядцы и бездельники", возможно получают пособия, бесплатные обеды, ночлег со стороны государства.

А нам бы хотелось ответов. Никто их и не требует, просто если они есть, хотелось бы услышать.

Если их нет, то молчок, или просто пропустили мимо, тоже имеют право.

ПС: И ответы а не предположения.



[Исправлено: elektron, 26.06.2019 - 19:00]