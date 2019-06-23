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§ NG.kz
Жизнь на обратной стороне Земли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нью-Йорк, в который я впервые приехал практически на обратную от Костаная сторону земного шара, мне на удивление показался очень знакомым. Все ровно то, что 20 лет я видел и слышал по ТВ. Единственное, что меня удивило, - запахи, их ведь по видео не передают. Но обо всем по порядку...
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§ Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это единичный случай ни о чём не говорящий.


Кто отмечает, что повсеместно. От переехавшего человека зависит, от его способностей, коммуникативных качеств, стремления и.т.д. Если человек неквалифицированный специалист, тогда понятно, что за любую работу возьмётся.
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§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3095
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
тем более в данном случае Артём английским языком не владеет

Это как выяснилось, но он то его учил.
Это к теме про образование, я в принципе неоднократно своё мнение озвучивал, относительно этой темы 8-)
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§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3095
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Кто отмечает, что повсеместно

Да в том и вопрос, вся ветка об этом только и твердит. Конечно в данном случае об том как Артём устроится. Но в основном об общем уровне жизни вроде, речь велась, как я понял. От бомжей и далее...
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§ Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это как выяснилось, но он то его учил. Это к теме про образование, я в принципе неоднократно своё мнение озвучивал, относительно этой темы


В данном случае его не упрекаю, да учил, но со слов владеет не на должном уровне, отмечает-же, что окружающие люди его не понимают. Я тоже немецкий изучал в школе, толку-то. Скорее всего дипломированный журналист, диплом там возможно недействителен и.т.д. гадать и предполагать не будем, тонкостей мы не знаем.

Там-же всё необходимо начинать с нуля. Как я понимаю, главное зацепится, женится если холостой, но уже в перспективе следующее поколение, в частности дети, будут полноправными гражданами США, получат достойное образование и станут квалифицированными специалистами, разве не так?
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§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3095
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.19 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Там-же всё необходимо начинать с нуля. Как я понимаю, главное зацепится, женится если холостой, но уже в перспективе следующее поколение, в частности дети, будут полноправными гражданами США, получат достойное образование и станут квалифицированными специалистами, разве не так?

Я не бог, не знаю. Есть родственники и знакомые с разной судьбой. Кто ещё в 81-ом переехал и ничего не добился, но это не значит, что человек несчастлив. Кто уже и в 2000-ые приехал и свою фирму имеет уже, но это не делает его счастливым. Всё относительно. Есть притча о богатстве. И другие высказывания, как например: "не стыдно быть бедным, стыдно быть дешёвым"
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§ Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да в том и вопрос, вся ветка об этом только и твердит. Конечно в данном случае об том как Артём устроится. Но в основном об общем уровне жизни вроде, речь велась, как я понял. От бомжей и далее...


Речь идёт обо всём с нашей стороны в части касающейся Америки, в режиме свободной дискуссии, никто-же никого не ограничивает, суть не надо навязывать или требовать что-то, не важно от кого, тем более от автора. Главное чтобы Артём нормально устроился. Если он пожелает, что-то освещать, это его право, если не захочет, тогда на нет и суда нет.

За бомжей Yorik в своём посте за №38, отметил, цитирую:

есть конечно. Но создалось стойкое впечатление о последних - что это их осознанный выбор, потому как варианты "выбраться" есть, и их немало.

Если осознанный выбор, грубо говоря предполагаю "тунеядцы и бездельники", возможно получают пособия, бесплатные обеды, ночлег со стороны государства.
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§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3095
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
За бомжей Yorik в своём посте за №38, отметил, цитирую: есть конечно. Но создалось стойкое впечатление о последних - что это их осознанный выбор, потому как варианты "выбраться" есть, и их немало.

А я в посту 52 вопрос задал, тоже ответа не получил. А дальше что?
Цитата:
Kairat stayer:
Если осознанный выбор, грубо говоря предполагаю "тунеядцы и бездельники", возможно получают пособия, бесплатные обеды, ночлег со стороны государства.

А нам бы хотелось ответов. 8-) Никто их и не требует, просто если они есть, хотелось бы услышать.
Если их нет, то молчок, или просто пропустили мимо, тоже имеют право. 8-)
ПС: И ответы а не предположения.

[Исправлено: elektron, 26.06.2019 - 19:00]
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§ Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:


Всё правильно, если захочет, тогда ответит, если не захочет нет, никто не может принудительно заставить. Цитата:
elektron:
А дальше что?

Если Артём нормально освоится, позже вежливо спросим у него за бомжей, возможно для кого-то это важно.Цитата:
Kairat stayer:
Если он пожелает, что-то освещать, это его право, если не захочет, тогда на нет и суда нет.


У нас уже Новый день наступил, время 00.08. отдыхать надо. Всем удачи!
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§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3095
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.19 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Что то не о том получается.
Я свои вопросы в посту 61 озвучил и Maxsaf, частично разъяснил.
А тут как ведь получается? :Цитата:
Kairat stayer:
Если осознанный выбор, грубо говоря предполагаю "тунеядцы и бездельники", возможно получают пособия, бесплатные обеды, ночлег со стороны государства.

Знакомо как то. Причём от оседлого Костанайца слышать. А вот то как это получается и где эти чудесные возможности? И почему коренные ими тогда не пользуются, стопор, прям какой то.
Был тут на форуме один за всех всё знающий! :lol:
Цитата:
Kairat stayer:
время 00.08. отдыхать надо. Всем удачи!

Взаимно. ;-)
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