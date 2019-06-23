elektron Жизнь на обратной стороне Земли #61





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3089

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:52 Во как ветка то ожила!

Сам не был, но из первоисточников разное слышал. Вот только про какие то там особенные "возможности" ещё ни разу.

Например, что в магазинах, ресторанах и прочих заведения все помещения климатизированы. И причём так, что заходя туда с жары, можно замёрзнуть (19° С). Что имея хорошую работу, болеть или брать длинные отпуска, как бы "нельзя". Приходишь на работу, а место уже занято. Про нищету разговор отдельный. Но это от Эвропейцев. У ним менталитет другой. Поэтому очень было бы интересно от Артёма, как он видит и оценивает ситуацию, услышать, вернее прочитать.