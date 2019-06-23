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§ NG.kz
Жизнь на обратной стороне Земли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нью-Йорк, в который я впервые приехал практически на обратную от Костаная сторону земного шара, мне на удивление показался очень знакомым. Все ровно то, что 20 лет я видел и слышал по ТВ. Единственное, что меня удивило, - запахи, их ведь по видео не передают. Но обо всем по порядку...
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§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3089
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кто с интернетом дружит,такую инфу может и сам найти.

Если правильно загуглить, то любую безопасную болячку, можно признать смертельной! :lol: ;-)
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§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3089
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во как ветка то ожила! :lol:
Сам не был, но из первоисточников разное слышал. Вот только про какие то там особенные "возможности" ещё ни разу. :-x
Например, что в магазинах, ресторанах и прочих заведения все помещения климатизированы. И причём так, что заходя туда с жары, можно замёрзнуть (19° С). Что имея хорошую работу, болеть или брать длинные отпуска, как бы "нельзя". Приходишь на работу, а место уже занято. Про нищету разговор отдельный. Но это от Эвропейцев. У ним менталитет другой. Поэтому очень было бы интересно от Артёма, как он видит и оценивает ситуацию, услышать, вернее прочитать.
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§ maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2065
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
44% жителей США заявили, что у них нет $ 400, чтобы покрыть расходы в случае чрезвычайного происшествия

Имеется ввиду такое происшествие, при котором любые расчеты безналом невозможны. Налички и правда у многих нет. Но у всех есть куча кредиток с лимитом в пару тыщ на каждой.

[Исправлено: maxsaf, 26.06.2019 - 20:54]
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§ maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2065
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амеры застрахованы почти от всего. Их не трясет поэтому многие живут без подушки безопасности. Она им не нужна. Они и так хорошо себя чувствуют
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§ Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Америка страна больших возможностей, как отмечал ранее свободное, правовое, демократическое, светское государство. Тут горячится и что-то требовать, повторюсь не уместно.
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§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3089
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Америка страна больших возможностей,

ну опять 25-ть, из личного опыта, али как? 8-)
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§ alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3701
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
из личного опыта, али как?

В методичке для агентов так написано наверное.
По другому никак.
От нее отступать не положено.
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* drakon
Жизнь на обратной стороне Земли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16628
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.06.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ну опять 25-ть, из личного опыта, али как?

Виталий, у нас тоже Страна - больших возможностей,
может ещё больше, чем в США.
Для тех, кто работает и ХОЧЕТ - работать.
Они то думают - приехал в США, Германию и
начал, по Магазинам и Рресторанам - шастать.
Карточки, автоматически - пополняются.
Думаю, Артём расскажет им правду... :lol: :oops: :-P :-x

[Исправлено: drakon, 26.06.2019 - 21:21]
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§ maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2065
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет поиска работы тут есть два варианта. Браться за все подряд - работа найдется очень быстро. Искать по душе/профессии можно очень долго. Если нет денег - лучше первый вариант. В наших краях можно за пару дней устроиться только в металлопрокат и на мебельную фабрику. А еще завод пластмассовых изделий. Условия - жесть.
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§ maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2065
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По специальности - надо побегать. Разослать резюме, заполнить аппликеишны, потом бесконечные интервью. Если видят, что знания языка далеки от идеала - "мы вам позвоним". Если пригласили на повторное интервью - это еще ничего не значит. Но если приняли - жизнь удалась
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§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3089
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну а как насчёт отпусков, по 20-30-ть дней, или болезни более 2-ух недель?
Хотя понимаю, что не Нью-Йорк. ;-) Но всё же интересно. 8-)
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