/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ От такого телевидения глаза не испортятся - Ночь в Доме Дружбы была недолгой, но захватывающей		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
От такого телевидения глаза не испортятся - Ночь в Доме Дружбы была недолгой, но захватывающей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36085
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пешеходной зоне рядом с Домом Дружбы развернулись «Большие гонки». Горожане всех возрастов пытались выжать максимальную скорость из двух педальных автомобилей. А на первом этаже в это время кипела борьба умов в «Что? Где? Когда?».
Читать новость

§ maxsaf
Re: От такого телевидения глаза не испортятся - Ночь в Доме...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2060
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы узнать побольше про Что Где Когда в Костанае. В частности где собираются обычно, какой график игр, нет ли трансляции. Может у них есть свой сайт или страничка в соцсети?
Профайл

§ ZXC
Re: От такого телевидения глаза не испортятся - Ночь в Доме...
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 26.06.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собираются на игры в ресторане Тобол. Трансляцию делают в Ютуб
Профайл

§ 3DO
От такого телевидения глаза не испортятся - Ночь в Доме Дружбы была недолгой, но захватывающей
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1917
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 26.06.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Находил на YouTub записи нашего костанайского ЧГК. Найди по имени Наталья Гердт, на ее канале выкладываются записи. Иных ресурсов по игре у нас не видел.
На всякий случай, линк:
https://www.youtube.com/channel/UCvWWlzeerH6yW92gLX5T4oQ
Профайл

§ Maksim Glushko
Re: От такого телевидения глаза не испортятся - Ночь в Доме...
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 26.06.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На «Играй гармонь!» пришёл в форме образца 1911 года. В такую одежду, у нас её называют справой, одевались казаки на заре 20-ого столетия.

А в 17-18 веке казаки носили жупаны, шаровары и меховые шапки почему бы форму того периода не носить? или форму казачьих частей красной армии. :-x
Профайл

* abaika95
Re: От такого телевидения глаза не испортятся - Ночь в Доме...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.06.19 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Maksim Glushko:

Ничего себе предъява, хотите и носите никто не запрещает, один разок пройдетесь по городу и будет вам слава в инстаграмме!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: alex_60, Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 189
Пользователей: 2
Всего: 191

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх