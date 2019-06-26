maxsaf Re: От такого телевидения глаза не испортятся - Ночь в Доме... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2060

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:01 Хотелось бы узнать побольше про Что Где Когда в Костанае. В частности где собираются обычно, какой график игр, нет ли трансляции. Может у них есть свой сайт или страничка в соцсети?