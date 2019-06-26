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§ NG.kz
Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36085
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото аварии, произошедшей сегодня днем на ул. Казахская, в редакцию "НГ" прислал очевидец.

- ДТП произошло на автобусной остановке, водитель "Лексуса" въехал в стоящий автобус, - рассказал он.
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§ лимон
Re: Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 966
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.06.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чем думает? найдут же
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§ 3DO
Re: Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
3DO


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Сообщений: 1917
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 26.06.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, увлекся так чем-то за рулем, что не заметил автобус? Или классика: газ/тормоз перепутал?
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§ Игорь Васильевич
Re: Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
Игорь Васильевич


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Сообщений: 39
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 26.06.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:

Классика другая, в телефоне висел скорее всего и поплатился, в ватсапе переписывался с кем-нибудь, сам так пару раз чуть не попал!
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§ директор пляжа
Re: Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
директор пляжа


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Сообщений: 179
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 26.06.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с номерами любой простак сможет найти. а ты попробуй без!?
братишки помогут если че, скажешь лекарство от горла выпил.
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§ лимон
Re: Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 966
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.06.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
в ватсапе переписывался с кем-нибудь, сам так пару раз чуть не попал!


?!!! спрячьте ключи от машины подальше, и ВУ заодно
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§ drakon
Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16625
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.06.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
в ватсапе переписывался с кем-нибудь,

Небыло у нас раньшеЮ мобилок, вацапов.
При встречах - договаривались, где и когда,
в следующий раз... :lol: :oops: :-P
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§ Игорь Васильевич
Re: Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
Игорь Васильевич


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Сообщений: 39
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 26.06.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

А что такое ВУ?
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§ Игорь Васильевич
Re: Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
Игорь Васильевич


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Сообщений: 39
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 26.06.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Или свистели возле подъезда! Были времена раньше!
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* abaika95
Re: Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
abaika95


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Сообщений: 96
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.06.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да он просто подумал, что там автобус молотком постучат и ровный будет, а у меня то лексус и я крут, могу уехать!
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* abaika95
Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.06.19 - 18:44
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