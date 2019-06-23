Kairat stayer Жизнь на обратной стороне Земли #39





(Полноправные пользователи) Сообщений: 954

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:36 Цитата: Медный:





Эти видео сюжеты общую картину не показывают, ну мусор он показал, а где идеально и стерильно чисто, специально снимает парня который разговаривает по сотовому, нарушая его личное пространство, там действительно много возможностей для простого мигранта.



В прошлом году на форуме отмечал, что мировая доля ВВП Штата Калифорния (США) больше всего ВВП Таможенного союза, общая ВВП США 24,41 от мирового, ЕС-22%, Китая 15,41%, вот последние стали с колен, которые в 50-60 годы прошлого столетия нищенствовали, они как говорить Мишаня внутренние проблемы практически решили, со временем когда ещё больше окрепнуть, будут претендовать на мировое экономическое господство. Пока ВВП России от мирового всего 1,77%, Казахстана 0,28%. С зоны ТС часть учёных давно уехали, по различным источникам только в американской Силиконовой долине живут и работают 40 тысяч российских ученых. В других ветках обсуждают за здравоохранение, забота о здоровье населения важный фактор. На медицину от общего ВВП Казахстан тратит 3,4%, Россия 0,5% (ничего зазорного, количество населения, процентные отношения, доли разные). А вот с развитыми странами если сравнить, тогда разница как между небом и землёй. Например США 17%, Германия 11%, Япония 10%, у последних доля ВВП от мирового выше, аналогичная картина и по образованию.