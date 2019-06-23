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§ NG.kz
Жизнь на обратной стороне Земли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36085
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нью-Йорк, в который я впервые приехал практически на обратную от Костаная сторону земного шара, мне на удивление показался очень знакомым. Все ровно то, что 20 лет я видел и слышал по ТВ. Единственное, что меня удивило, - запахи, их ведь по видео не передают. Но обо всем по порядку...
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§ Обликоморале
Жизнь на обратной стороне Земли
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6125
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
а один фиг ерунда получается.

:lol: Ты ещё с колой по экспериментировать попробуй))
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§ Медный
Re: Жизнь на обратной стороне Земли
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2690
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.06.19 - 02:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как говорится хорошей жизни, но чисто обложку не стоит показывать, общественности интересно посмотреть и на бичей и на больных людей... и ещё много на кого и чего, что упущено в репортаже (заметке)
Давай, Артём, жги правду-матку :lol:
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* Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 954
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не знаю, про кого это.

Цитата:
elektron:
Вы это тоже из ссылки, взяли? Что тогда в вашем понимании демократия и свобода?


Предпочитают-же некоторые Незнайкой прикидываться, за кого шла речь в ссылке поста за №3 многие поняли.
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§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3080
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Не понял моего сарказма? :-) Ну ничего, бывает. А вот к чему та ссылка в посте №3, мне действительно не понятно. У меня нет столько времени, по архивам лазить, да и не в тему вообще. Я вроде разьяснил разделение внешней политики от внутренней. ;-) Или опять чего то и комуто не понятно? :-x
А от Артёма в любом случае, интересно будет почитать следующие репортажи!
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* Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 954
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не понял моего сарказма?


Так и мой пост не обделён сарказмом и иронией, конечно для воспринимающих. Цитата:
elektron:
А от Артёма в любом случае, интересно будет почитать следующие репортажи!


Да, будет интересно, тут уже некоторые люди просят освещать нелепые случаи, что удивляет, настораживает и умиляет. А отдельные скромные товарищи вообще от имени общественности обращаются к Артёму, мол жизнь бичей и больных осветите, якобы, не всё там радужных цветах малюйте.

Цитата:
Медный:
но чисто обложку не стоит показывать, общественности интересно посмотреть и на бичей и на больных людей...
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§ Медный
Re: Жизнь на обратной стороне Земли
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2690
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.06.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

ну а что не так тебе? я тебе не часть общественности, которая требует? надеюсь я не в одиночестве...
а по теме "шор на глазах", и "радужных поней"
https://www.youtube.com/watch?v=xuPmYjx5BDs
https://www.youtube.com/watch?v=Zkdzw5psCFg

журналист, как бы должен быть объективен ))) в идеале
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* alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3696
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
общественности интересно посмотреть и на бичей и на больных людей... и ещё много на кого и чего,


товарисчь же поясняет, что в этой "дружелюбной и демократической стране",
которая несет мир во всем мире,
нет ни больных, и ни бичей.
и воообще, там человек друг человека, а не как у нас -собака-друг человека.
потому что там и собак нет.

[Исправлено: alex_60, 26.06.2019 - 16:41]
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§ Yorik
Re: Жизнь на обратной стороне Земли
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 625
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 26.06.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С парома, курсирующего между островами, открывается великолепный вид на Манхэттен

Тот же вид поздним вечером, немного другой ракурс:

Паром бесплатный, что интересно. Изначально призванный доставлять работников из Стайтен-Айленда в Манхеттен и обратно - быстро стал излюбленным развлечением туристов благодаря шикарным видам в пути. А справа на фото - начало знаменитого Бруклинского моста, который должен пройти пешком каждый турист в NYC :-)
А вот подсвеченная Статуя Свободы, тоже с парома Ферри:
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§ Yorik
Re: Жизнь на обратной стороне Земли
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 625
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 26.06.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
нет ни больных, и ни бичей

есть конечно. Но создалось стойкое впечатление о последних - что это их осознанный выбор, потому как варианты "выбраться" есть, и их немало.
Цитата:
alex_60:
там человек друг человека

Это да. Мои "советско-постсоветские" шаблоны трещали нещадно...
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* Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 954
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:


Эти видео сюжеты общую картину не показывают, ну мусор он показал, а где идеально и стерильно чисто, специально снимает парня который разговаривает по сотовому, нарушая его личное пространство, там действительно много возможностей для простого мигранта.

В прошлом году на форуме отмечал, что мировая доля ВВП Штата Калифорния (США) больше всего ВВП Таможенного союза, общая ВВП США 24,41 от мирового, ЕС-22%, Китая 15,41%, вот последние стали с колен, которые в 50-60 годы прошлого столетия нищенствовали, они как говорить Мишаня внутренние проблемы практически решили, со временем когда ещё больше окрепнуть, будут претендовать на мировое экономическое господство. Пока ВВП России от мирового всего 1,77%, Казахстана 0,28%. С зоны ТС часть учёных давно уехали, по различным источникам только в американской Силиконовой долине живут и работают 40 тысяч российских ученых. В других ветках обсуждают за здравоохранение, забота о здоровье населения важный фактор. На медицину от общего ВВП Казахстан тратит 3,4%, Россия 0,5% (ничего зазорного, количество населения, процентные отношения, доли разные). А вот с развитыми странами если сравнить, тогда разница как между небом и землёй. Например США 17%, Германия 11%, Япония 10%, у последних доля ВВП от мирового выше, аналогичная картина и по образованию.
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* alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3696
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
прошлом году на форуме отмечал, что мировая доля ВВП Штата Калифорния (США) больше всего ВВП Таможенного союза, общая ВВП США 24,41 от мирового, ЕС-22%, Китая 15,41%, вот последние стали с колен, которые в 50-60 годы прошлого столетия нищенствовали, они как говорить Мишаня внутренние проблемы практически решили, со временем когда ещё больше окрепнуть, будут претендовать на мировое экономическое господство. Пока ВВП России от мирового всего 1,77%, Казахстана 0,28%. С зоны ТС часть учёных давно уехали, по различным источникам только в американской Силиконовой долине живут и работают 40 тысяч российских ученых. В других ветках обсуждают за здравоохранение, забота о здоровье населения важный фактор. На медицину от общего ВВП Казахстан тратит 3,4%, Россия 0,5% (ничего зазорного, количество населения, процентные отношения, доли разные). А вот с развитыми странами если сравнить, тогда разница как между небом и землёй. Например США 17%, Германия 11%, Япония 10%, у последних доля ВВП от мирового выше, аналогичная картина и по образованию.


Ну не понимает товарисчь.
Ему про бичей и больных, а он
Копирайтом как страдал, так и страдает.
Причем как америкосов одни и те же тексты копирует.
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* alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3696
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
там человек друг человека Это да. Мои "советско-постсоветские" шаблоны трещали нещадно


Поподробнее, как там школьники растреливают в школах учителей и одноклассников. В неделю раз как минимум. Как полицаи чернокожих отстреливают.
Просто так. Так интересно
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