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≡ Канализационные реки, зловонные берега. Экосказка		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Канализационные реки, зловонные берега. Экосказка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36083
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случилось мне сегодня заколесить на набережную, что по улице Гашека. Под палящим солнцем гуляющих совсем не оказалось. Из живых наблюдались только работники в оранжевых жилетах, которые по указу царя всея града Костаная к юбилейной дате пытались чудесным образом оживить избушку-нужнушку, то бишь туалет общественный
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§ drakon
Re: Канализационные реки, зловонные берега. Экосказка
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16621
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это правильно сделали,
безрецептурными - лекарства,
От Поноса, чесотки и др.... :-o :lol: :-o :oops:
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§ Victor Yang
Re: Канализационные реки, зловонные берега. Экосказка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11641
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.06.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор, а ты сделал что-нибудь для исправления ситуации? Хотя бы 109 позвонил, сообщил?
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§ Тимур Гафуров
Re: Канализационные реки, зловонные берега. Экосказка
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 443
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 26.06.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба ГКП "Костанай-Су" прислала комментарий:
"26 июня 2019 года в 08.00 часов сотрудниками ГКП «Костанай-Су» был организован выезд на набережную. На месте обследования было зафиксировано, что данный колодец не находится на балансе ГКП «Костанай-Су» и не является канализационным. По предварительным данным, данный колодец предназначен для сбора промывных вод, которыми промывают фонтаны на Набережной. Дополнительно сообщаем, что на прилегающей территории канализационных сетей предприятия нет".
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