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§ NG.kz
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36079
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Казахстана уезжают преимущественно городские жители трудоспособного возраста. За три месяца из Казахстана выехали 8 тысяч человек, а приехали - лишь чуть более 3 тысяч.
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* Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.06.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вопрос том, почему из процветающего Казахстана уезжают?!


Вы можете пояснить, почему в Гос. Думе депутаты большинством голосов отклонили законопроект по упрощённому принятию гражданства РФ, при этом согласно разработанной программе, где выделяется 3.5 триллиона рублей есть-же заинтересованность чтобы больше народа прибыло.
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§ Ваш земляк
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вы можете пояснить, почему в Гос. Думе депутаты

Статья про Россию или Казахстан? Где кнопочка?!
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§ Ваш земляк
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вы можете пояснить, почему в Гос. Думе депутаты

А в Америке негров линчуют! Так почему из Казахстана уезжают?
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* Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.06.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Статья про Россию или Казахстан? Где кнопочка?!

Цитата:
Ваш земляк:
А в Америке негров линчуют! Так почему из Казахстана уезжают?


Так, свободу слова никто не отменял, демократия понимаете-ли, тем более если послушать ваших чиновников разработавших супер программу по переселению мы отмечены основными донорами после Украины, там после нас Узбекистан и Молдова.
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* Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.06.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Так почему из Казахстана уезжают?


Ну, мы в числе основных доноров, как выше отметил. Тем-более, на форуме один деятель утверждал, ссылаясь на Нострадамуса, что скоро по предсказаниям последнего РФ станет центром Вселенной, будет процветать и будет впереди планеты всей, возможно поэтому и уезжают. Некоторым товарищам может не надо было в Америку уезжать, хотя каждый ищет где лучше жить для себе и своим детям.
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§ Гога
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 948
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.06.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
***Ваш земляк: Так почему из Казахстана уезжают? *** - Ответ очевиден - нет будущего для детей !

[Исправлено: Гога, 24.06.2019 - 11:54]
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§ elektron
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3079
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ответ очевиден - нет будущего для детей !

Да и старики уезжают, вернее дети перевозят в Россию, пока в какой деревне, какой пьяный не зарезал.
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§ Обликоморале
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6125
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Kairat stayer: хотя каждый ищет где лучше жить для себе и своим детям.
И это правильно.Ведь не зря твоя дочь изучала англицкий,да есчо и у финнов побывала.Молодец, присматривается куда стопы двинуть.
Не получится в Явропе,СШП или другой какой англоязычной стране пристроится, типа Индии или Таиланда, можно будет и в какую русскоязычную страну направится.Например,демократичную Украину.
Ведь вся продвинутая современная молодежь Казахстана, не зависимо от национальности и вероисповедания, к этому только и стремится.
Утекают мозги, утекают.
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§ Змея Подколодная
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 634
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.06.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
поголовно владеют английским языком

А Ваша дочь случайно не спросила- сколько в Финляндии гос языков?
Цитата:
Кто-то одним языком ограничивается, никто-же не упрекает.

Да ладно, а как же заезженная фраза - " Вали своя Россия". А вот еще одна- "Чемодан-вокзал-Россия". Это в реалиях. А уж комментарии в интернете лучше не читать, национализм цветет и пахнет и никто это не пресекает.
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* Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.06.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
можно будет и в какую русскоязычную страну направится.Например,демократичную Украину.


На Украине действительно пока большинство населения русскоговорящие, но принято решение поэтапно закрывать школы национальных меньшинств на венгерском, польском и русском языках. Со временем понятно, что будет уменьшатся число граждан владеющих как они выражаются родными языками национальных меньшинств, без школ ассимилируются.

По поводу обучения из ближнего зарубежья Иннополис Университет (РФ. Республика Татарстан) заслуживает доверия, там обучение осуществляется на английском языке, условия хорошие, да и друзья проживают в регионе.
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* Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.06.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А Ваша дочь случайно не спросила- сколько в Финляндии гос языков?


Работа Саммита была организована на английском языке, дети из 70 государств мира в количестве 135 школьников общались между собой на английском. Цитата:
Змея Подколодная:
Да ладно, а как же заезженная фраза - " Вали своя Россия". А вот еще одна- "Чемодан-вокзал-Россия". Это в реалиях. А уж комментарии в интернете лучше не читать, национализм цветет и пахнет и никто это не пресекает.


В реалиях лично не разу не слышал, в соц. сетях провокаторы под разными никами, вымышленными данными проявляют неуважение на национальной почве.
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§ Обликоморале
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6125
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
но принято решение поэтапно

Отстали вы однако от свежей информации. Новый президент решил обратно этот казус отыграть.Цитата:
Kairat stayer:
По поводу обучения из ближнего зарубежья

От души желаю, чтобы с учебой у дочки твоей всё сложилось.
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* Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Отстали вы однако от свежей информации. Новый президент решил обратно этот казус отыграть.


Возможно, хай буде так, но статуса никакого нема (Возможно, пусть так будет, но никакого статуса нет).
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* Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
От души желаю, чтобы с учебой у дочки твоей всё сложилось.


Спасибо, у неё есть желание обучаться после окончания школы именно на английском языке. В Иннополис Университете (ИУ) достаточно казахстанцев обучается, думаю ежегодно только из нашей области на конкурсной основе туда поступают более 5 выпускников. В этом году из-числа её знакомых выпускников НИШ г.Костаная ИУ поступили двое, выпускники других школ тоже наверняка имеются. На английском языке у нас обучают НУ (Назарбаев Университет в г.Нур-Султан) и МУИТ (Международный университет информационных технологий в г.Алматы), возможно и другие ВУЗ есть.
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