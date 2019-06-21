Цитата: Змея Подколодная:

А Ваша дочь случайно не спросила- сколько в Финляндии гос языков?



Работа Саммита была организована на английском языке, дети из 70 государств мира в количестве 135 школьников общались между собой на английском. Цитата: Змея Подколодная:

Да ладно, а как же заезженная фраза - " Вали своя Россия". А вот еще одна- "Чемодан-вокзал-Россия". Это в реалиях. А уж комментарии в интернете лучше не читать, национализм цветет и пахнет и никто это не пресекает.



В реалиях лично не разу не слышал, в соц. сетях провокаторы под разными никами, вымышленными данными проявляют неуважение на национальной почве.