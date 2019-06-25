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§ NG.kz
Токаев подписал указ о переименовании района в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев постановил переименовать Тарановский район Костанайской области. Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Он опубликован на сайте Акорды.
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§ директор пляжа
Re: Токаев подписал указ о переименовании района в Костанайской...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 25.06.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а местные жители ждали столь ответственного шага? смею предположить - ночами не спали готовили таблички к приезду ономастической комиссии, надписи на воротах перекрашивали.
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§ alex_60
Re: Токаев подписал указ о переименовании района в Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3691
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжатель дела.
Переименователь второй.
Кто бы сомневался.
Прям на фоне взрывов целого города
Начал. Некогда, быстрей, быстрей.
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§ Maksim Glushko
Re: Токаев подписал указ о переименовании района в Костанайской...
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 25.06.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не я все понимаю народный писатель, общественный деятель, но по мне как-то странно с ономастической стороны вопроса, называть район им."Беимбета Майлина" почему не просто "Майлинский"? есть же Алтынсаринский, Джангильденский, Амангельдинский...
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