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§ NG.kz
Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего в списке более ста препаратов. Публичное обсуждение поправок в приказ продлится до 1 июля. Документ вступит в силу через 10 дней после его первого официального опубликования (в начале июля).
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§ Обликоморале
Re: Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6120
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прочие препараты: спиртосодержащие настои, настойки, сиропы, экстракты, бальзамы; спирт этиловый Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35312

Любители боярышника товарисчи ханурики, прям выдохнули счас на радостях-перегаром.
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§ Гога
Re: Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 945
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.06.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это по-нашему !! Сначала принять сырой закон ,а потом вносить изменения и дополнения , и уже их публично обсуждать. В срок до 1 июля .
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§ dandiv
Re: Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.06.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы лучше в таком формате, чтобы по названию можно было искать
Перечень лекарственных средств отпускаемых без рецепта врача
Перечень лекарственных средств отпускаемых с рецептом врача
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§ dandiv
Re: Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.06.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Документ расширяет перечень лекарств, которые можно купить в аптеке без рецепта. Всего в списке более ста препаратов, среди которых популярные среди населения жаропонижающие (аспирин, ибупрофен, парацетомол); обезболивающее "Диклофенак";

Что-то непонятно :-o они и так были в списке безрецептурных. Ссылки смотрите выше.
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§ dandiv
Re: Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.06.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин а тут О внесении дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан эти лекарства только собираются обсуждать убрать или нет с рецептурных.
НГ можете выяснить как так получается?
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§ dandiv
Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.06.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрим по порядку
1: OO24
2: OO2o
3: OO20
4: OO21
5: OO25

Смотреть выделенное красным

Блин, куда залить, чтобы картинки сразу отображались?

p/s Кстати поиском на этом сайте нужное не найти ;-)

[Исправлено: dandiv, 25.06.2019 - 17:39]
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§ Сергей_я
Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2736
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.06.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Элементарно, тот же нимесил, всеравно по рецепту. Это ж один из ходовых препаратов.
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§ Добринцофф
Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6570
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.06.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Блин, куда залить, чтобы картинки сразу отображались?

Здесь в этом плане каменный век,просто так фото или видео не вставишь,придётся потрудиться.
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