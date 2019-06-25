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§ NG.kz
Взорванная жизнь. Что важно знать о городе Арысь и о происходящем в нем? Обзор "НГ"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Происходящее в Арыси выходит за рамки рядового происшествия. Это трагедия не только по масштабам бедствия, но и потому, что чрезвычайная ситуация на складах боеприпасов назревала трижды. Об этом знали все, кому положено знать. Но не решалось ничего. И тогда наступило 24 июня.
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§ Maksim Glushko
Re: Взорванная жизнь. Что важно знать о городе Арысь и о...
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 25.06.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же все хваленые учения по гражданской обороне? На видео и фото как будто июнь 41-го все в панике бегут не знамо куда не зная зачем, боюсь представить что будет если не дай бог война начнется, все солдатики расплачутся?
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