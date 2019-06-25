NG.kz Взорванная жизнь. Что важно знать о городе Арысь и о происходящем в нем? Обзор "НГ"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:24 Происходящее в Арыси выходит за рамки рядового происшествия. Это трагедия не только по масштабам бедствия, но и потому, что чрезвычайная ситуация на складах боеприпасов назревала трижды. Об этом знали все, кому положено знать. Но не решалось ничего. И тогда наступило 24 июня.

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