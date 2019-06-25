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§ NG.kz
Не проедет даже скорая (часть 2), или почему акимату плевать на обращения граждан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Происходит то, чего мы и опасались. Продолжаются дорожные работы по ул.Гагарина. и в настоящее время единственный проезд во дворы домов по ул.Гагарина 137/1 и 137/2 оказался заблокирован вскрытым дорожным полотном и строительной техникой.
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§ лимон
Re: Не проедет даже скорая (часть 2), или почему акимату плевать...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 964
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 25.06.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если не ошибаюсь, там дворами есть проезды с Бородина и с улицы Победы
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§ antonK
Re: Не проедет даже скорая (часть 2), или почему акимату плевать...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 786
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 25.06.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и вот обращение, что, по вашему, должны сделать, свернуть работы или что, какая должна быть обратная реакция? Или это просто желание быть "социально активным" от скуки?
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§ Змея Подколодная
Re: Не проедет даже скорая (часть 2), или почему акимату плевать...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 633
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.06.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А через Прагу заехать уже нельзя? Раньше можно было. Давно там не была.
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