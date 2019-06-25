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§ NG.kz
Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего в списке более ста препаратов. Публичное обсуждение поправок в приказ продлится до 1 июля. Документ вступит в силу через 10 дней после его первого официального опубликования (в начале июля).
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§ Обликоморале
Re: Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6120
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прочие препараты: спиртосодержащие настои, настойки, сиропы, экстракты, бальзамы; спирт этиловый Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35312

Любители боярышника товарисчи ханурики, прям выдохнули счас на радостях-перегаром.
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