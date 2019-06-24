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§ NG.kz
Мощный взрыв произошел в Туркестанской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36069
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В городе Арысь Туркестанской области произошел взрыв. Очевидцы присылают видео с места происшествия. По предположению местных жителей, взорвались склады с боеприпасами.
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§ Nikola_Esil
Re: Мощный взрыв произошел в Туркестанской области
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 24.06.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
рассказала 80-летняя жительница Арыси Нурсулу Ералиева Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35296?1561355684
-в 80 лет чего боятся то?
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§ сайлау курманов
Re: Мощный взрыв произошел в Туркестанской области
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3099
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.06.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В восемьдесят только жизнь начинается. Они думают в последний раз и такое вытворяют
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