Цитата: elektron:

Всё мирно, кому мешают?

Так если мирно - пусть проводят себе. У нас оно нифига не мирно.

Цитата: elektron:

демосы по хлеще проходят.

А ты уверен, что до этих демонстраций не было получено разрешений от властей?

Цитата: elektron:

Я вот могу хоть в трусах пройти по Штутгарту, и ни один полицай не подойдёт. Разницу чуешь?

Тут ведь как - где начинается свобода одного - там заканчивается свобода другого. Я не думаю, что это будет приятно лицезреть всем. У нас более консервативное общество - потому считается что человек в трусах на улице - это нарушение.

Цитата: elektron: У нас например практически каждые выходные проходят различные "протесты-мероприятия" Вот именно - КАЖДЫЕ! А у нас - только в значимые для страны дни. Были бы у нас каждые выходные - было бы другое дело. А так - явно принизить существующую власть.



[Исправлено: Victor Yang, 24.06.2019 - 00:24]