/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жизнь на обратной стороне Земли		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Жизнь на обратной стороне Земли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36069
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нью-Йорк, в который я впервые приехал практически на обратную от Костаная сторону земного шара, мне на удивление показался очень знакомым. Все ровно то, что 20 лет я видел и слышал по ТВ. Единственное, что меня удивило, - запахи, их ведь по видео не передают. Но обо всем по порядку...
Читать статью

§ maxsaf
Re: Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
где люди разговаривают на языке, который я хоть и учил, но в реальной жизни не использовал

Хуже всего будет с шутками, приколами местными и прочими устоявшимися выражениями, которые понимают только впитавшие их с молоком матери. И как назло, в повседневной жизни их используют везде. Терпения и удачи с поиском работы.
Профайл

§ Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 947
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.06.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


У нас климат нормальный, устраивает, тем-более ко всем погодным условиям привык, если невыносимо жарко будет, тогда станем вообще чёрными, пусть другие кочуют. Когда демобилизовался из СА г.Батуми Грузия в декабре 1988 года, там было примерно 10 градусов со знаком плюс, далее прибыл в г.Челябинск на поезде, пока дошел до железнодорожного вокзала уши опухли и потрескались, было минус 30 градусов.
Профайл

§ Ваш земляк
Жизнь на обратной стороне Земли
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
США хочет урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

Вроде бы взрослый человек, но ///!!! Сам-то в это веришь?!

[Исправлено: Iney, 24.06.2019 - 12:46]
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Жизнь на обратной стороне Земли
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже участвовал давным-давно в лотерее ГринКард (когда в Россию переехал), и даже выиграл. Но дальше этого не двинулся...
Профайл

§ Тот самый
Жизнь на обратной стороне Земли
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.06.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Артём, удачи на новом месте! Находите время писать такие заметки - интересно читать. Кстати, в телеграмме можете канал завести.

Почему выбрали NY? Проще найти работу? Или ближе к Родине? ))

[Исправлено: Тот самый, 24.06.2019 - 13:32]
Профайл

§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3079
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Похоже на пропаганду которую зомбоящик и жёлтая пресса постоянно вешает

не я хабар не смотрю, да и русского вообще нет. Повеселил дяденька! ;-) Цитата:
Kairat stayer:
ваше право верить и в качестве аргументов приводить.

Вопрос не верить или не верить, это факты. 8-)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%A8%D0%90
А вот у Вас взгляд через розовые очки похоже. ;-) Цитата:
Kairat stayer:
США хочет урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

Это Вы серьёзно? :-x
Профайл

§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3079
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
просто ведут успешную внутреннюю политику, хотя и там проблем хватает. Но народ туда едет, значит должно быть не плохо.
А из КЗ как видим валит. ;-)
Профайл

§ Обликоморале
Жизнь на обратной стороне Земли
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6113
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Артем, очень рад за вас.
Як у нас тут некоторые говорят ( при этом не прикрыто боготворят ) вы попали в страну великих возможностей.Дерзайте.
И да, за бесплатную мед.страховку можно по подробней -рифы,течения, подводные камни.
Дневные расходы, питание, жильё - всё интересно.
И обязательно нелепые случаи, что удивляет,настораживает,умиляет.
Ну и экскурс по NY креативный ( в НГ вы этим заметно отличались), желательно с фотографиями.
Заранее спасибо.
Профайл

§ oraz
Жизнь на обратной стороне Земли
oraz


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 25.05.12
Отправлено: 24.06.19 - 21:49
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 98
Пользователей: 0
Всего: 98

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх