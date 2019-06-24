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§ NG.kz
Три человека получили тяжелые травмы из-за взрыва в Арыси. Весь город эвакуируют
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36069
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Управлении здравоохранения Туркестанской области сообщили, что после взрывов в городе Арысь к медикам обратились 34 человека. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил, что город будет эвакуирован полностью.
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§ Victor Yang
Re: Три человека получили тяжелые травмы из-за взрыва в Арыси....
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11639
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.06.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35301

Не пойму причин эвакуации. Или что-то недоговаривают нам?
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§ Нурбанчик
Re: Три человека получили тяжелые травмы из-за взрыва в Арыси....
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1885
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 24.06.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не пойму причин эвакуации. Или что-то недоговаривают нам?


Указано же:
Цитата:
По словам очевидцев, второй мощный взрыв произошел в 11.54. Первый прогремел примерно в 9.20. По состоянию на 14.09 взрывы и пожар не прекращаются.
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§ arman_kst
Re: Три человека получили тяжелые травмы из-за взрыва в Арыси....
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.06.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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