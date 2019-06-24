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§ NG.kz
Костанай вошел в тройку лидеров по величине тарифа на горячую воду
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36067
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Величина тарифа на горячее водоснабжение в Костанае составляет 359,2 тенге. Дороже только в Алматы - 394,2 тенге за кубометр. При этом по сравнению с прошлым годом плата за горячее и холодное водоснабжение снизилась.
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§ olegggon
Re: Костанай вошел в тройку лидеров по величине тарифа на...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 989
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 24.06.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она ещё и воняет сильно. С КСКовской котельной по крайней мере.
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