Цитата: где люди разговаривают на языке, который я хоть и учил, но в реальной жизни не использовал

Хуже всего будет с шутками, приколами местными и прочими устоявшимися выражениями, которые понимают только впитавшие их с молоком матери. И как назло, в повседневной жизни их используют везде. Терпения и удачи с поиском работы.