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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36064
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Люди вышли на улицы из того, что обеднели", - прокомментировал президент РК митинги, прошедшие 9-го и 10 июня. Из этого я делаю вывод - нас снова вводили в заблуждение, сообщая, что митинги были организованы из-за рубежа. Зачем обманывали?
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3074
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И народ потому его послушал, что обеднел.

А то народ сам не видит и не понимает, что происходит? боятся просто...
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* Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Ваш земляк


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Сообщений: 2039
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.06.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У Аблязова свои интересы - не зря он призывает к митингам именно в дни событий - на Наурыз, 1 и 9 мая, в день выборов.

А в голову Премудрого Пескаря не приходила простая мысль, что в праздничные дни эти самые митинги ещё больше цепляют Власть?! Хотя кого я спрашиваю...И разве хороша та Власть, до которой можно достучаться только с помощью митингов и демонстраций?!Которая не хочет слышать свой народ?!Не хочет знать о его проблемах?!Которая живёт в какой-то своей Вселенной и которая не пересекается со Вселенной, в которой живёт остальное население страны?! И это касается не только Казахстана.
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§ Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Victor Yang


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Сообщений: 11637
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
сравнивать то было бы что

Да одно и то же - государственная идеологическая икона. Может и более научное определение есть. В Турции Ататюрк, в Северной Корее - Ким Ир Сен - та же история.
Разница, разве, в том что Назарбаева таковым при жизни сделали, а из Ленина икону сделал после его смерти бывший слушатель духовной семинарии Джугашвили.
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§ Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11637
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
в праздничные дни эти самые митинги ещё больше цепляют Власть?

Я бы сказал - дискредитируют. Даты, в которые призвано отдыхать, в т.ч., и культурно, превращаются в даты с риском для здоровья и просто с неприятными событиями. Если это делать систематически, недовольными позже станут и те кого всё устраивало, только причиной уже будет невозможность спокойно отдохнуть в праздники. А если уж выражать недовольство чиновникам всех уровней - лучше его выражать в рабочий день этих самых чиновников, чтобы не было ни у кого отговорок "нет на месте". Понятно, Бунтарь ты мамкин?
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§ Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11637
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
то народ сам не видит и не понимает, что происходит?

Нет в плане организации такого понятия - "народ". Народ - неорганизованная толпа. И если нет лидера - пошумят кучкой 10-20 человек и разойдутся или разгонят. А чтобы собрать в одну дату в нескольких городах несколько тысяч человек - тут необходим организатор. И вот, кстати, вопрос - какого #%@ несколько тысяч человек в 18-миллионной стране решает за всех остальных - нужна ли такая власть или нет? То же самое на Украине было - собрались 30 тысяч бездельников, скинули действующую власть - кто им давал такое право решать за остальные 30 миллионов? Интересно - стали ли они лучше жить после майдана? Или всем этим людям в жизни не хватало только безвиза в Европу? Это единственное достижение с тех пор. Но стоило ли оно жизней "небесной сотни", Крыма и Донбасса?
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3074
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
. Даты, в которые призвано отдыхать, в т.ч., и культурно, превращаются в даты с риском для здоровья и просто с неприятными событиями. Если это делать систематически, недовольными позже станут и те кого всё устраивало, только причиной уже будет невозможность спокойно отдохнуть в праздники.

А что помешает? У нас например практически каждые выходные проходят различные "протесты-мероприятия" в самом центре Штуттгарта, никому не мешают. Полиция стоит рядом. Всё мирно, кому мешают? Цитата:
Victor Yang:
Нет в плане организации такого понятия - "народ". Народ - неорганизованная толпа.

Я не про организацию, а про народ, для тебя они что , толпа?
Я вот могу хоть в трусах пройти по Штутгарту, и ни один полицай не подойдёт. Разницу чуешь? ;-)
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3074
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и с плакатами, пусть пустой лист или за свободу не важно чего, могу стоять спокойно, демосы по хлеще проходят. Так в вкратце о свободе слова волеизлияния. 8-)
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§ Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11637
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.06.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Всё мирно, кому мешают?

Так если мирно - пусть проводят себе. У нас оно нифига не мирно.
Цитата:
elektron:
демосы по хлеще проходят.

А ты уверен, что до этих демонстраций не было получено разрешений от властей?
Цитата:
elektron:
Я вот могу хоть в трусах пройти по Штутгарту, и ни один полицай не подойдёт. Разницу чуешь?

Тут ведь как - где начинается свобода одного - там заканчивается свобода другого. Я не думаю, что это будет приятно лицезреть всем. У нас более консервативное общество - потому считается что человек в трусах на улице - это нарушение.
Цитата:
elektron: У нас например практически каждые выходные проходят различные "протесты-мероприятия"
Вот именно - КАЖДЫЕ! А у нас - только в значимые для страны дни. Были бы у нас каждые выходные - было бы другое дело. А так - явно принизить существующую власть.

[Исправлено: Victor Yang, 24.06.2019 - 00:24]
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* Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2039
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А так - явно принизить существующую власть.

А ничего, что правящая Власть сама себя принижает?! Своими же действиями? И насколько я знаю, а разговаривал я недавно именно с жителями Кустаная лично, довольных этой Властью на самом деле не так уж и много.Это к вопросу о народе - неорганизованной толпе. Или, по-твоему, народ настроили из-за рубежа?!
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