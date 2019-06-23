Цитата: elektron:

Так вот о внешней политике США, могу только негатив выплеснуть, столько войн, ни одна другая страна мира себе не позволяла. Где косвенно, где напрямую. Не буду про Вьетнам и далее около 50-ти, если более войн, в 20-ом веке. Взять последние, без одобрения ООН даже, Ирак, Сирия, Ливия (исключение, там вроде и ООН вмешалось). Спровоцировали волну беженцев в Европу. Да и вся политика США направлена на превосходство силы.



Похоже на пропаганду которую зомбоящик и жёлтая пресса постоянно вешает, ваше право верить и в качестве аргументов приводить. Но у Европейского союза и её лидеров есть консолидированная точка зрения, которая отличается от отмеченной.



Цитата: elektron:

Не знаю как с Ираном и во что выльется?



Ранее упоминал, что в Сирии идёт тысячелетняя религиозная война между суннитами и шиитами, на стороне Б. Асада шииты иранцы участвуют и их более 80% в правительственной армии. При этом Израиль и Иран неприменимые противники, первые будут всеми силами стараться не допустить на территории Сирии второй страны как Иран, ну и американцы Б. Асада не поддерживают.



Иран разрабатывает ядерное оружие, Израиль и США приложат все усилия чтобы не допустить наличие у Ирана указанного оружия, вплоть до военного вмешательства со стороны американцев. В первую очередь прогрессивное мировое сообщество опасается экстремизма, радикализма. Пример Северокорейцев, им же в своё время СССР предоставила технологию ядерного оружия, которым потом они до настоящего времени шантажируют соседей и.т.д. а сами проживают не очень хорошо по сравнению с Южной Кореей.



США хочет урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и инвестиции в объеме 50 миллиардов долларов (в пересчете - 44,19 млрд евро). По словам авторов, это позволит создать не менее одного миллиона рабочих мест для палестинцев, а также удвоить ВВП Палестинской национальной автономии в течение десяти лет. Предложенный Белым домом план "способен открыть новую главу в истории" палестинцев, "определяемую не невзгодами и лишениями, а свободой и достоинством", подчеркивают его разработчики.



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