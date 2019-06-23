Нью-Йорк, в который я впервые приехал практически на обратную от Костаная сторону земного шара, мне на удивление показался очень знакомым. Все ровно то, что 20 лет я видел и слышал по ТВ. Единственное, что меня удивило, - запахи, их ведь по видео не передают. Но обо всем по порядку... Читать статью
Теперь у "НГ" есть свой внештатный или может штатный корреспондент в Нью-Йорке. Удачи в начинаниях и успехов на новом месте! "Отпуск" пройдёт, наступят будни... Может скоро узнаем чего нового из первых рук про социалку (если вообще есть), медицину (в части страхования и обслуживания). Да и чего ещё!
Почти год тому назад, тут диванные эксперты хаяли Америку, которая является на деле демократическим правовым светским государством, соединяющая народы со всех континентов, с разными возможностями, взглядами, традициями, верой и.т.д.
Kairat stayer: Почти год тому назад, тут диванные эксперты хаяли Америку,
Не знаю, про кого это. Но от себя скажу, если я пишу США, Казахстан, Европа и тд. То подразумеваю политику этих стран. Если хочу сказать о население, то тут сложнее. Все многонациональные. Так вот о внешней политике США, могу только негатив выплеснуть, столько войн, ни одна другая страна мира себе не позволяла. Где косвенно, где напрямую. Не буду про Вьетнам и далее около 50-ти, если более войн, в 20-ом веке. Взять последние, без одобрения ООН даже, Ирак, Сирия, Ливия (исключение, там вроде и ООН вмешалось). Спровоцировали волну беженцев в Европу. Да и вся политика США направлена на превосходство силы. Слова Трампа о том в помощь. Не знаю как с Ираном и во что выльется?
А народ, что там, по опросам более 30-ти% даже и не знают, где тот Ирак!? Живёт своей жизнью...
Kairat stayer: которая является на деле демократическим правовым светским государством,
Вы это тоже из ссылки, взяли? Что тогда в вашем понимании демократия и свобода? Ознакомитесь с системой выборов, там не большинство общего населения страны, а количество бундесштатов, в которых большинство проголосовало, решает. Всего вроде 51, так вот в пример отсебятина (кстати как и с трампом получилось, и на чём Гор погорел), Проголосуют 26 штатов с населением 30% от общего, за кандидата. Автоматически, мнение 70%-ти процентов население в одном месте. Это демократия? А смертная казнь? Которую они практически требуют отменить во всём мире? А в США есть такая возможность, оставляют как право, в одном или двух штатах. Да всего не перечислить...
elektron: Может скоро узнаем чего нового из первых рук про социалку (если вообще есть), медицину (в части страхования и обслуживания).
Оформление бесплатной мед страховки (включая зубы и глаза) заняло неделю. Час потратил в понедельник, сказали приходить в пятницу, чтоб продолжить оформление. В пятницу еще час потратил и сказали что теперь я застрахован. Женщина мне пояснила, что эта страховка полагается тем, кто не может работать (как я к примеру, из за отсутствия документов) или имеет доход менее 17 000$ в год (в НЙ это меньше минималки или пе полный день/неделя).
elektron: Так вот о внешней политике США, могу только негатив выплеснуть, столько войн, ни одна другая страна мира себе не позволяла. Где косвенно, где напрямую. Не буду про Вьетнам и далее около 50-ти, если более войн, в 20-ом веке. Взять последние, без одобрения ООН даже, Ирак, Сирия, Ливия (исключение, там вроде и ООН вмешалось). Спровоцировали волну беженцев в Европу. Да и вся политика США направлена на превосходство силы.
Похоже на пропаганду которую зомбоящик и жёлтая пресса постоянно вешает, ваше право верить и в качестве аргументов приводить. Но у Европейского союза и её лидеров есть консолидированная точка зрения, которая отличается от отмеченной.
Цитата:
elektron: Не знаю как с Ираном и во что выльется?
Ранее упоминал, что в Сирии идёт тысячелетняя религиозная война между суннитами и шиитами, на стороне Б. Асада шииты иранцы участвуют и их более 80% в правительственной армии. При этом Израиль и Иран неприменимые противники, первые будут всеми силами стараться не допустить на территории Сирии второй страны как Иран, ну и американцы Б. Асада не поддерживают.
Иран разрабатывает ядерное оружие, Израиль и США приложат все усилия чтобы не допустить наличие у Ирана указанного оружия, вплоть до военного вмешательства со стороны американцев. В первую очередь прогрессивное мировое сообщество опасается экстремизма, радикализма. Пример Северокорейцев, им же в своё время СССР предоставила технологию ядерного оружия, которым потом они до настоящего времени шантажируют соседей и.т.д. а сами проживают не очень хорошо по сравнению с Южной Кореей.
США хочет урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и инвестиции в объеме 50 миллиардов долларов (в пересчете - 44,19 млрд евро). По словам авторов, это позволит создать не менее одного миллиона рабочих мест для палестинцев, а также удвоить ВВП Палестинской национальной автономии в течение десяти лет. Предложенный Белым домом план "способен открыть новую главу в истории" палестинцев, "определяемую не невзгодами и лишениями, а свободой и достоинством", подчеркивают его разработчики.
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