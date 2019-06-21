Ваш земляк Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек #30





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Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 13:10 Цитата: Kairat stayer:

Переименовывали в основном устаревшие названия, сейчас приостановили, так и у вас переименовали-же города Ленинград. Куйбышев, Калинин, Свердловск, Горький и.т.д.

Просто вернули исторические названия. А в чём виноваты Тарановка, Затобольск и прочие посёлки?! И давайте называть вещи своими именами и прекратим эту словесную эквилибристику - почему казахи, переехавшие из ими же разрушенных далёких тургайских аулов в посёлки, основанные переселенцами или же первоцелинниками, решают переименовывать ти посёлки? Почему это дозволяется?Какое казахи имеют отношение к названию этого посёлка?! Ну кроме того, что он расположен на казахстанской земле! И не надо мне рассказывать, что русскоговорящих не коснётся смена алфавита! Документооборот на каком языке?!Лукавите, батенька...

И уезжать будут, пока всё это будет продолжаться. Племянники мои уехали из Кустаная в Питер, сёстры тоже задумываются переехать в Россию, потому что не видят будущего для своих детей в Казахстане.