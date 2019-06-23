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Victor Yang:
. Даты, в которые призвано отдыхать, в т.ч., и культурно, превращаются в даты с риском для здоровья и просто с неприятными событиями. Если это делать систематически, недовольными позже станут и те кого всё устраивало, только причиной уже будет невозможность спокойно отдохнуть в праздники.
А что помешает? У нас например практически каждые выходные проходят различные "протесты-мероприятия" в самом центре Штуттгарта, никому не мешают. Полиция стоит рядом. Всё мирно, кому мешают? Цитата:
Victor Yang:
Нет в плане организации такого понятия - "народ". Народ - неорганизованная толпа.
Я не про организацию, а про народ, для тебя они что , толпа?
Я вот могу хоть в трусах пройти по Штутгарту, и ни один полицай не подойдёт. Разницу чуешь?